Evangelische Kirche in Rheinberg Wallacher feiern das erste Gemeindefest seit vier Jahren

Für Essen und Trinken sei bestens gesorgt, verspricht Pfarrerin Ulrike Thölke: Gegrilltes, Salate, Pommes und Champignons, Kaffee und Kuchen sowie Waffeln, Popcorn und Zuckerwatte sollen niemanden hungrig lassen. Beim abwechslungsreichen Programm sei für jedes Alter etwas dabei. Ein Höhepunkt soll der Kletterturm sein: Wer einmal hoch hinaus will, kann sich beim Kistenklettern für Jung und Alt das bunte Treiben von oben anschauen. Wer lieber am Boden bleibt, versucht an der mobilen Kegelbahn Kegelkönig zu werden. Das Katastrophenschutzfahrzeug der Feuerwehr kommt zu Besuch und kann unter fachkundigen Erklärungen besichtigt werden.