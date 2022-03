Christiane de Vries aus Xanten stellt im Schwarzen Adler in Rheinberg aus : Wahre Schönheit liegt im Unperfekten

Die Xantener Künstlerin Christiane de Vries im Schwarzen Adler vor ihren Bildern Orbit eins und zwei. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg-Vierbaum Christiane de Vries ist von Beruf Raumausstatterin. Sie malt erst seit wenigen Jahen. Im Schwarzen Adler in Vierbaum stellt sie ihre Bilder erstmals „richtig“ aus. Sie beschränkt sich auf Schwarz und Weiß und die unzähligen Zwischentöne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

„Mit natürlichen Farben, organischen Formen und gewollten Unregelmäßigkeiten kreiert Christiane de Vries faszinierende Bilderwelten: schlicht und zugleich voller Tiefe. Das zentrale Thema ihrer Kunst ist die Natur. Es sind abstrakt interpretierte Poesien des unperfekt Schönen, die Lebendigkeit und wohltuende Balance in die moderne Raumgestaltung bringen“, heißt es in der Ankündigung einer Möbel- und Interieur-Ausstellung, zu der die Xantener Künstlerin einige ihrer Bilder beigesteuert hatte. Die Verbindung kommt nicht von ungefähr, denn Christiane de Vries ist hauptberuflich Raumausstatterin. Im Schwarzen Adler in Vierbaum fand am Samstag die Vernissage zu ihrer ersten „richtigen Ausstellung“ statt.

Bei den insgesamt 37 Werken handelt sich um überwiegend in Schwarzweiß oder auch in Grautönen gehaltene, strukturstarke Arbeiten. Dass sie erst vor vier Jahren damit angefangen hat, ihre Kreativität auf die Leinwand zu bringen, sieht die 54-jährige als Vorteil. „Durch Erfahrungen, aber auch durch Risse und Brüche im Leben verändert sich die Sichtweise. Es ist nicht alles glatt, aber glaubwürdig“, erzählt Christiane de Vries. Diese fast in Perfektion auf die Leinwand gebrachten Risse und Brüche, die konsequente Absage an gängige Muster oder der provokative Verzicht auf Farben stellen nicht etwa den Versuch dar, eine Nische zu finden. Es handelt sich vielmehr um den unverfälschten Output einer maximal authentischen Künstlerin.

Info Ausstellung ist bis zum 3. Mai zu sehen Ausstellung Die Bilder von Christiane de Vries sind noch bis zum 3. Mai im Adler zu besichtigen. Bei Kaufinteresse: Telefon 02802 705098.

Vorschau Bunt und gegenständlich wird es ab dem 7. Mai, wenn Lou Geldermann ihre „Küchenbilder“ im Schwarzen Adler zeigt.

„Mein Credo lautet, die Schönheit im Unperfekten und Einfachen zu finden. Denn nicht das Glatte und Perfekte ist für mich authentisch, sondern das Natürliche“, sagt sie. Auf den ersten Blick wirkt diese Herangehensweise wie eine Kompensation zu ihrem Beruf, lauten doch wichtige Maximen der Raumausstattung: Ordnung und Reduzierung. „Aber es gilt in meinem Beruf auch die Regel: Folge keinem Trend. Das gilt für mich auch in der Kunst, nur so kann ich glaubwürdig sein“, erklärt de Vries, die sich durch die selbst auferlegte Begrenzung auf Schwarz und Weiß sowie deren unzählige Zwischentöne keineswegs eingeschränkt fühlt: „Durch die Reduzierung auf Schwarz und Weiß lassen sich Kontraste viel besser darstellen. Dazwischen liegt ein breites Spektrum. Das ist wie beim Instrumental-Jazz, da herrscht die gleiche Freiheit wie in der Kunst.“

Manchmal kritzelt sie mit dem Bleistift eine grobe Skizze auf die Leinwand, manchmal greift sie gleich zum dicken Pinsel und legt los. Allen Herangehensweisen gleich ist die Unbestimmtheit. „Am Anfang weiß ich nicht, wohin die Reise geht. Wichtig ist die Natur, sie hat für mich die gleiche Bedeutung wie die Kunst“, verrät de Vries. Ihre Inspirationen holt sich Christiane de Vries im scheinbar Alltäglichen: Das kann eine verwitterte Wand sein oder das Moos zwischen Betonplatten, die abgesplitterte Baumrinde oder auch mal ein verrostetes Gartentor. Spuren der Zeit und Vergänglichkeit. Bruchstückhaft, ungekünstelt, roh. Im Atelier verwandelt die Künstlerin diese Impressionen zu dichten Bildern, in denen sich Farbflächen überlagern, Schichten freigelegt und ausdrucksstarke Linien gesetzt werden. Vordergründig handelt es sich dabei um schlichte Kompositionen in Schwarzweiß. Aber schon der zweite Blick führt den Betrachter in fast mystische Tiefen, verlangt nach intensivem Hinschauen und schärft auf diese Weise die Wahrnehmung.

(erko)