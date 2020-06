Kommunalwahl 2020 : Wahlkampf-Auftakt der Grünen: informativ, unterhaltsam, flott

Rheinberg Rund 40 Gäste erlebten die gut aufgelegten Kandidaten des Grünen-Ortsverbands am Freitagabend im Saal des Hotels Am Fischmarkt. Aufgezogen war die Veranstaltung wie eine Fraktionssitzung.

Kurz, knackig, unterhaltsam und informativ – so lässt sich der offizielle Wahlkampfauftakt der Rheinberger Grünen zusammenfassen. Vor rund 40 Teilnehmern – nicht nur Parteimitglieder – präsentierte sich der Ortsverband im Saal des Hotels Am Fischmarkt.

Eine Fraktionssitzung – diesen Rahmen hatten die Politiker für den Abend gewählt. Und als Fraktionsstimme trat nicht wie seit 1984 ununterbrochen Jürgen Bartsch auf, sondern dessen designierte Nachfolgerin Svenja Reinert. Sie soll die Gruppe der künftigen Ratsvertreter in den nächsten fünf Jahren vorstehen. So konnte man gleich das neue Personal kennenlernen, ohne auf das „alte“ verzichten zu müssen. Dagmar Krause-Bartsch, Sprecherin des Ortsverbands, begrüßte die Gäste und fasste zusammen, wie die Grünen bisher durch die Corona-Zeit gekommen sind.

Dann hatte zunächst Dietmar Heyde das Wort. Der Bürgermeisterkandidat erwies sich als rhetorisch stark und mit klaren Überzeugungen ausgestattet. In einem für seine Verhältnisse absolutem Rekordtempo skizzierte der 56-jährige Millinger, worauf es ihm ankommt: In wirtschaftlicher Hinsicht dürfe sich Rheinberg nicht nur auf den Bau neuer Logistikzentren verlegen. In die Infrastruktur müsse investiert werden. „Bei den Schulen läuft das schon ganz gut“, so Heyde. Kurze Beine, kurze Wege – das sei der gewünschte Weg. Und: „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, mehr Wohnungen für Alleinstehende.“ Im Bereich Gesundheit gefalle ihm nicht, dass die Notdienstpraxis schon weg sei und der Notarztstandort weg solle. Und dann der ÖPNV, insbesondere die Bahnstrecke RB31. Heyde: „Zu schlecht getaktet, zu teuer, das muss besser werden, aber das können wir alleine nicht verändern.“ Mehr Fahrradwege, weniger Lkw-Verkehr, das waren andere Themen. Selbstbewusst knöpfte sich der Kandidat die Stadtverwaltung vor: Da könne es besser laufen, „wenn wir einen Bürgermeister bekommen, der es kann“. Er meinte sich damit.

Als Beispiel dafür, wie in der Fraktion gearbeitet wurde, sammelte Svenja Reinert anschließend Vorschläge aus verschiedenen Bereichen: Soziales, Verkehr, Auskiesung, Kindertagesstätten. Am Ende münden solche Diskussionsbeiträge in Anträge an den Rat. Svenja Reinert fasste ausnahmsweise alles Gesagte zu einem fiktiven Antrag zusammen, der da lautete: „Wir brauchen mehr grüne Politik in Rheinberg.“