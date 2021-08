Polizei bittet um Mithilfe : VW Bus in Orsoy gestohlen

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Orsoy In Orsoy ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein VW Transporter T5 California gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Orsoy ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein VW Transporter T5 California gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto mit dem Kennzeichen WN-HG 3456 sei an der Kiesendahlstraße abgestellt gewesen. Der graue Wagen hat nach Polizeiauskunft einen Wohnmobilausbau und ist 2006 erstmals zugelassen worden.