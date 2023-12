Live-Musik in Rheinberg Vorverkauf für das Heimspiel von Betontod beginnt am Mittwoch

Somit dürfen sich Musikfans auf eine ähnliche Festival-Stimmung freuen wie in diesem Jahr. Das heißt: Der MAP-Verein präsentiert Betontod, deren Konzert steht aber für sich und ist nicht Bestandteil des MAP-Festivals. Dessen musikalischer Teil findet am Samstag, 24. August, am Pulverturm in Rheinberg statt. Als Top-Act ist dann wie bisher bei jeder MAP-Ausgabe die Band Zauberlehrling zu hören. Vorher werden andere Bands und Musiker auftreten.