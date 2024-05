Mikroklima für Mensch und Umwelt Vortrag zum Thema Begrünung von Fassaden

Klimawandel und Insektenschwund machen sich auch in Rheinberg bemerkbar. Um dem entgegenzusteuern empfiehlt die Stadt Dach- und Fassadenbegrünungen als eine ideale Möglichkeit, da sie das Mikroklima für Mensch und Umwelt verbessern und gleichzeitig Nahrung und Unterschlupf für Vögel und Insekten bieten. Während es zunehmend mehr grüne Flachdächer gibt, sind Fassadenbegrünungen im privaten Umfeld nicht häufig, obwohl sich nahezu jede Fassade begrünen lässt. Daher stellt die Rheinberger Initiative „Rheinberg summt!“ diese effektive Art der Umweltaufwertung in den Fokus. Ein Vortrag der Verbraucherzentrale NRW gibt einen Einblick in die Thematik. Am Mittwoch, 8. Mai, um 17 Uhr, wird dieser im Stadthaus gezeigt. Es besteht auch die Möglichkeit, sich den Vortrag online von Zuhause aus anzuschauen.