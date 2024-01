Medizinischer Vortrag Chefarzt der Gefäßchirurgie referiert im Stadthaus

„Verschlusssache pAVK“: So lautet der Titel eines Vortrags von Jürgen Hinkelmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Marien-Hospital in Wesel. Chefarzt Hinkelmann hält seinen Vortrag am Donnerstag, 25. Januar, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr, im Stadthaus Rheinberg am Kirchplatz. Die Veranstaltung richten das Marien-Hospital und die Verbandsvolkshochschule Rheinberg-Alpen-Sonsbeck-Xanten in Kooperation statt.