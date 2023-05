Brauchtum in Rheinberg Martinskomitee in jüngeren Händen

Ebenso freut er sich, dass bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im Schwarzen Adler in Vierbaum neben aktuellen Ehrungen auch solche vorgenommen werden konnten, die in den vergangenen Jahren wegen Corona ausfallen mussten. Dabei kamen stolze 265 Jahre zusammen, die sich die Sammlerinnen für das Komitee eingesetzt haben und sich einsetzen. Geehrt wurden Maria Lilott und Marlene Schonenberg für je 45 Jahre, Wilma Diebels und Heike Hindenburg für je 40 Jahre, Doris Griesbach für 35 Jahre, Barbara Klüppel und Elisabeth Menzel für je 20 Jahre sowie Bianca Hindenburg und Sandra Schwarzer für je zehn Jahre. Geldermann bedankte sich für die geleistete Arbeit und die Unterstützung. Für ihn sei es Jahr für Jahr eine Freude gewesen, zu sehen, „wie die Leute nach dem Zug am Feuer stehen und die Kinderaugen glänzen“.