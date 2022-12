Amplonius-Gymnasium Rheinberg Zeyneb, Mia und Simon waren die besten Vorleser

In der Jahrgangsstufe 6 des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg stand zum Ende des Jahres das Buch im Mittelpunkt. Sabine Lambertz-Wirth hatte als Deutschlehrerin zum Vorlesewettbewerb der Sechstklässler eingeladen. Im Kultpool unter der Turnhalle versammelten sich rund 150 Schülerinnen und Schüler und verfolgten sowohl Textstellen als auch Filmausschnitte aus dem Jugendroman beziehungsweise der gleichnamigen Verfilmung „Das Haus der Krokodile“. Die Oberstufenschülerinnen Marie Diebels und Valerie Tide führten die jungen Amplonianer durch den Vormittag, indem sie die Vorleser und Vorleserinnen interviewten oder Schüler auslosten, die im Anschluss an die Leseprobe Fragen zum Textverständnis beantworten durften.