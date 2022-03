Kinderbuchautor zu Gast in Rheinberger Grundschule : Vorlesen macht Kindern riesig Spaß

Kinderbuchautor Joachim Friedrich versteht es, die Kinder beim Vorlesen in seinen Bann zu ziehen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Autor Joachim Friedrich war wieder einmal zu Besuch in der Grundschule am Annaberg. Diesmal las er aus dem Buch „4 1/2 Freunde und die Badehose des Mathelehrers“.

Bereits zum zweiten Mal hat Autor Joachim Friedrich in der Grundschule am Annaberg den Kindern vorgelesen – diesmal aus dem Buch „4 1/2 Freunde und die Badehose des Mathelehrers“. Und er hat die Viertklässler wieder in seinen Bann gezogen.

Auf die erste Frage des Autors – „Wer möchte denn wie ich ein Geschichtenerfinder werden?“ – meldeten sich nur einige. Joachim Friedrich nickte und sagte: „Als ich so alt war wie ihr, war ich viel zu faul zum Schreiben. Ich mochte Geschichten sehr, doch erst als Erwachsener mochte ich sie auch aufschreiben.“ Viele Kinder stimmten zu, ihr Interesse war geweckt, und sie lauschten gebannt.

Seine Ideen holt sich Friedrich aus Erlebnissen seiner Kindheit: Detektivgeschichten erleben wollen, eine Bande gründen, die Kriminalfälle löst, spannende Abenteuer erleben. Das wollen Kalle, Steffi, Radieschen, Friedhelm und der Hund Tausendschön, die 4 1/2 Freunde also, auch – doch meist klappt das nicht.

Joachim Friedrich las und erzählte so lebendig, dass die Kinder in den Schulalltag der 4 1/2 Freunde hineingesogen wurden. Sie saßen mit im Klassenzimmer der Freunde und erlebten die Vertretungsstunde bei Frau Brise, die auf der Suche nach dem Verfasser eines Gedichtes war, das ihr ins Fach gelegt wurde. Ein neuer Kriminalfall für die Bande? Eher nicht. Besonders witzig wurde es bei der Schwimmstunde. Der etwas beleibte Lehrer, der der jungen Kollegin imponieren will, hat nach dem Sprung ins Wasser ein Problem.

Der Autor erntete viel Beifall und freute sich über viele Fragen. Kein Buch wird in „einem Rutsch“ geschrieben. Das dauert auch mal Jahre. Friedrich erzählte, dass das „Momo“ von Michael Ende ihn so fasziniert habe, dass auch er Geschichten erfinden wollte. Da war ich schon Mitte 30.

Die Klassenlehrerinnen waren zufrieden: „Beim Vorlesen übernehmen Kinder auch den Tonfall der verschiedenen Stimmen und üben so, ihr Lesen lebendig zu gestalten.“ Sie dankten dem Förderverein und dem Friedrich-Bödecker-Kreis NRW für die finanzielle Unterstützung. Am Dienstag, 22. März, liest Aygen-Sibel Celik in den dritten Klassen aus ihrem Buch „Alle gegen Esra“.

