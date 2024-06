Soziokulturelles Zentrum in Alpsray Vorerst keine städtischen Fördermittel für den Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray

Was der Trägerverein für das Bürgerzentrum Alpsray leistet, verdient großen Respekt. Und den brachten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus und Kultur gerne zum Ausdruck, als Hans-Peter Götzen jetzt vor dem Gremium darüber berichtete, was in Alpsray alles läuft. 40 Jahre besteht der Verein, seit 20 Jahren ist Götzen dessen erster Vorsitzender. Was er dort ehrenamtlich leistet, ist mindestens ein Halbtagsjob: Kindertagesstätte mit Familienzentrum und das Bürgerzentrum mit der Gaststätte To Hoop kommen auf einen Jahresumsatz im siebenstelligen Bereich.