Foodtruck in Rheinberg Die Nudelkarre vor dem Terrazoo

Zoobesuche können hungrig machen. Wer sich im Winterswicker Terrazoo am Melkweg Schwarze Mambas und Klapperschlangen, Echsen, Frösche, Alligatoren, aber auch Kattas, Ziegen und Raben angeschaut hat, bekommt möglicherweise Appetit. Denn die Besucher – oft sind es Schulklassen – kommen nicht selten von weiter her. „Wir haben oft Gäste, die danach fragen, wo man in der Nähe etwas essen kann“, sagt Justine Ocampo, die den Reptilienzoo Ende 2022 zusammen mit ihrem Mann Higinio Andrès Ocampo übernommen hat. Im Zoo-Café gibt es zwar kleine Snacks und Getränke, aber eben auch nicht mehr. Da sei ihr die Idee gekommen, einen Foodtruck auf dem Gelände zu postieren und warme Gerichte anzubieten.