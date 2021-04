Gründung der CDU Rheinberg vor 75 Jahren : Demokratischer Aufbruch in bewegter Nachkriegszeit

Rheinberg Vor 75 Jahren wurde die CDU Rheinberg gegründet. Der langjährige Bürgermeister und späterer Ehrenbürger Gerhard van Clev war der erste Vorsitzende. Auch Karl Schiffer war ein CDU-Mann der ersten Stunde,.

Vor 75 Jahren – am 2. März 1946 - erschien die erste Ausgabe der Rheinischen Post. Es waren bewegte Zeiten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Zeiten des Umbruchs, in denen der Grundstein für die Demokratie gelegt wurde. Auch in Rheinberg. Hier wurde am 1. März 1946 der CDU-Ortsverband Rheinberg gegründet, nachdem die Militärregierung Moers am 11. Februar 1946 die Genehmigung zur Bildung des CDU-Kreisverbandes Moers erteilt hatte.

Van Clev, der wie Karl Schiffer bis 1962 dem Moerser Kreistag angehörte, wurde 1894 als Sohn eines Eisenbahners in Menzelen geboren. Seit 1921 lebte er in Rheinberg und kam hier über die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und seine Mitarbeit in der katholischen Zentrumspartei zur Kommunalpolitik, wie Stadtarchivarin Sabine Sweetsir die Biografie van Clevs beleuchtete. Für die Zentrumspartei saß der Solvay-Mitarbeiter van Clev schon von 1928 bis 1933 im Moerser Kreistag, wurde im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten in den Rheinberger Stadtrat gewählt. Sein Mandat konnte er allerdings nicht antreten, da er zusammen mit Karl Schiffer von den Nationalsozialisten verhaftet und in Moers in Schutzhaft genommen wurde, schreibt Sabine Sweetsir. Auch das Wirken in der Nachkriegszeit hat die Rheinberger Stadtarchivarin beschrieben: Van Clev, der 1925 Vorsitzender des Ortskartells der christlichen Gewerkschaften geworden war, blieb der Gewerkschaftsarbeit auch nach dem Krieg als Mitbegründer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Kreis Moers und als Vorsitzender des Ortskartells treu. Daneben engagierte er sich im Kirchenvorstand der St.-Peter-Gemeinde und im Kuratorium des St.-Nikolaus-Hospitals. Für seine Verdienste wurden Gerhard van Clev 1959 das Bundesverdienstkreuz am Bande und 1963 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Rheinberg verliehen. 1969 schied Gerhard van Clev, nachdem eine Straße am Annaberg benannt ist, aus der aktiven Politik aus und wurde zum Ehrenbürgermeister ernannt. Der erste Nachkriegsbürgermeister Rheinbergs starb 81-jährig im Jahr 1975.