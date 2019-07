Chormusik in Rheinberg : Harmonie ist musikalisch jung geblieben

Von Anfang an dabei: Jede Sängerin hatte die Anzahl ihrer Jahre im Chor groß auf dem Notenbuch stehen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG 50 Jahre singt der Chor Harmonie. Das Publikum erlebte im Amplonius-Gymnasium ein schwungvolles Jubiläumskonzert mit Lust auf mehr.

Das Programm zum Jubiläum war maßgeschneidert, bot Musik und Einblicke in die Chorgeschichte, die es in sich hat. Gelungen war die Kooperation mit dem Akkordeon-Orchester Rheinberg unter Leitung von Burglind Tepner. Akkordeonmusik erklang mit der Ouvertüre „Heimatfest“, ehe Vorsitzende Christel Malorny das Mikrophon nahm, um die Festgemeinde zu begrüßen. Rückblick auf das halbe Jahrhundert einerseits, Ausblick auf das, was noch kommt, bestimmte ihre Rede.

Eifer, Einsatz und Engagement, die drei E‘s, sind Markenzeichen des über 20-köpfigen Ensembles, das Chorleiter Michael Wulf-Schnieders dirigiert. „Sing mit mir“ erklang als erstes Lied und war zugleich roter Faden der Chorarbeit über Jahrzehnte. Dabei bietet der Werdegang des Chores an sich schon eine spannende Geschichte.

Genau vor 50 Jahren bahnte sich etwas Ungeheuerliches an, wie Ehrenpräsident Wolfgang Menschig in seiner launigen Moderation erzählte. Der damals noch reine Männerchor von 1860 galt als uneinnehmbare Hochburg. Doch erste Überlegungen zu Ende der 1960er Jahre gingen dahin, mit Solistinnen und einem Frauenchor die eigene musikalische Palette, beispielsweise in der Klassik, zu erweitern. Auf Zeit, versteht sich. „Denn ein Männerchor ist etwas Gottgewolltes. Und was Gott will, ist richtig“, so Wolfgang Menschig über die damalige Auffassung der Sangesbrüder.

Auf einen Aufruf meldeten sich Frauen, die in der „Unterabteilung“ anheuerten. Es folgten heftige Diskussionen und Abstimmungen. Phasen der Annäherung folgten. „Mann gewöhnte sich“, so Menschig. Der eine benahm sich wie ein alleinerziehender Vater, der andere wie ein Halbstarker. Dabei gingen die Sänger auf Nummer sicher, ließen im Vereinsprotokoll, nicht in der Satzung, vermerken, dass der Präsident ein Mann sein müsse.

Inge Leibold kam vor 50 Jahren über ihren Mann zum Chor. „Mich haben Freude und gemeinsamer Gesang angetrieben. Man war immer ganz gespannt, was in der nächsten Woche geprobt werden sollte“, verriet sie ihre Motivation. Männer und Frauen probten unter Karl-Heinz Wolters getrennt. Bis zu 55 Sängerinnen gehörten zum Chor. „Wir haben zum ersten Mal den Gefangenenchor von Nabucco vor Publikum gesungen“, so Inge Leibold.

Im vierten Jahr ist Renate Fleuth dabei. Sie kam als „Projektsängerin“, wollte den Tenor verstärken, der unterbesetzt war, und ist geblieben, weil die Gemeinschaft stimmt. „Viel haben wir unserer Ausrichtung auf Pop zu verdanken“, sagt die Vorsitzende Christel Malorny. Populäre Lieder in englischer und deutscher Sprache sind generationenübergreifend. „Bei Popmusik gehen die Herzen auf“, so Malorny.