Künstler aus Rheinberg Die Baumgärtel-Banane ist 40 Jahre alt geworden

Am aufregendsten sei 2023 eine Woche in der Ukraine im Mai gewesen. „Dort habe ich 17 Werke hinterlassen“, erzählt er. Durch die zufällige Begegnung mit einem britischen Fotografen kam er in das Kriegsland. „Ich wollte eigentlich schon 2022 hinfahren, aber das hat nicht geklappt. Stattdessen hat er damals an einem Hochhaus an der Ecke Aachener Straße/Universitätsstraße in Köln ein zehn Meter großes Putin-Schmähbild auf ein Hochhaus gemalt. Jetzt konnte er den russischen Kriegstreiber da anbringen, wo die Menschen am meisten unter ihm leiden. Am Majdan, dem zentralen Platz in der Hauptstadt Kiew, hat er ihn überzeichnet und auch an einer zerstörten Brücke in Irpin, wo er Putins Konterfei auf einem Berg aus Totenschädeln gesprüht hat. Dass die Stirn Putins genau da hingekommen ist, wo im Beton ein Einschussloch war, sei reiner Zufall gewesen, versichert der Künstler. Auch sei ihm nicht klar gewesen, dass es sich bei zwei an eine Wand gesprühte Kinder-Silhouetten um ein Werk des berühmten Banksy handelte. „Ich habe dem Jungen noch eine Banane in die Hand gemalt“, so der Rheinberger, der sagt: „Das war die vielleicht aufregendste Woche in meinem Leben.“ Denn während er da war, habe es zahlreiche Raketenangriffe gegeben.