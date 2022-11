Action-Kabarett in Rheinberg : Von der Flüchtigkeit der Wahrheit

Adrian Engels und Markus Riedinger sind „Onkel Fisch“. Foto: Kulturbüro Dormagen/Kulturbüro

Rheinberg Das Satire-Duo Onkel Fisch unterhielt 200 Besucher in der Stadthalle Rheinberg. Das aktuelle Programm „Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte“ kam gut an.

Von Erwin Kohl

Ihr Genre nennen sie selbst Action-Kabarett, tatsächlich aber haben Adrian Engels und Markus Riedinger es als Satire-Duo Onkel Fisch geschafft, das gute alte politische Kabarett vom Staub der Jahrzehnte zu befreien und in einem modernen Gewand neu auf die Bühne zu bringen. In der Rheinberger Stadthalle stellten sie am Samstag ihr Programm „Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte“ vor.

In Zeiten von Fake-News, geschönten und geklonten Fakten sehen sich die beiden berufen, offen und ehrlich das einzig Wahre zu verkünden, allerdings auf ihre Weise. „Ist das hier ein lebendiger Adventskalender?“ wollte Riedinger etwa mit einem Blick über die Balkonlogen wissen und Adrian Engels stellte gar fest: „Im Prinzip ist Rheinberg wie jeder andere Vorort von Holland.“

Die rund 200 Besucher an den mit Kerzen beleuchteten Tisch benötigten eine gewisse „Warmlaufzeit“, ließen sich dann aber bereitwillig auf den zuweilen herben Humor des Duos ein. Denn „die Fische“, wie sie von ihren Fans genannt werden, zogen das Thema des Abends in allen Facetten durch. Als es darum ging, die Malkünste eines Kindes wahrheitsgemäß zu beurteilen, wurde sogar ein für seine Empathielosigkeit bekannter Vulkanier herangezogen. „Wenn Mr. Spock in die Waldorfschule gekommen wäre, hätte er gesagt: Dieses Bild hat die Ausstrahlungskraft von einem Meter Raufasertapete. Damit lässt sich höchstens ein Fisch einwickeln.“

Dass Engels und Riedinger wahre Meister des pseudointellektuellen Humors sind, machen sie anhand eines banalen Alltagserlebnisses deutlich. „Wenn man eine Kühlschranktür öffnet, fällt immer die Ketchup-Flasche heraus. In dem Moment, in dem man sich nach ihr bückt, schließt sich die Tür soweit, dass sie genau über dem Kopf steht, wenn man sich wider aufrichtet.“ Die Satiriker schaffen es, diesen Umstand mithilfe der Kohärenztheorie als Beweis dafür zu werten, dass die Kühlschranktür real ist. Gut, das hätte sich anhand der Beule auch feststellen lassen, aber es hört sich einfach besser, wenn Riedinger sogar die Quantenphysik heranzieht: „Danach werden alle Theorien theoretisch und nicht einmal die Philosophen wissen noch, was die Wahrheit ist, obwohl sie das beruflich machen.“

Überhaupt gelte es erstmal, eine Art innerbetriebliche Lethargie zu überwinden, um freien Zugang auf die Wahrheit zu erlangen. „Wir alle sind zur Wahrheit fähig, nur unsere Gehirne nicht, weil sie rotzfaul sind“, erklären die beiden und schauspielern als ihre Hirne weiter, die sich lustlos in der Gegend räkeln. „Dann kommt eine Aussage, die eventuell wahr sein könnte und das Gehirn sucht nach irgendwelchen ungefähren Hinweisen darauf und akzeptiert das dann als Wahrheit. Das nennt sich Verfügbarkeitsheuristik. Die ganze Werbung baut darauf auf.“

Mit ihrem Mix aus Satire, Comedy und Fortbildung streift Onkel Fisch nicht nur aktuelle Themen wie die Fußball-WM und den Klimawandel, sondern verbindet sie auch. „Genießen sie noch einmal die mollig warme Stadthalle. Ab morgen wird die Energie dafür gebraucht, in Katar die Stadien zu kühlen.“

Was das Thema des Abends anbelangt, gelangten die Satiriker zu der Erkenntnis: „In Wahrheit ist die Wahrheit flüchtig.“

(erko)