Wochenkommentar : Zu Unrecht abgewatscht

Rheinberg Zwar ist Rosemarie Kaltenbach als Beigeordnete in Rheinberg wiedergewählt worden – aber mit einem Ergebnis, das sie nicht verdient hat. Die beiden großen Ratsfraktionen haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Es wurde (auf Antrag der CDU) geheim gewählt. Grüne, FDP und Linke haben dennoch offen erkennen lassen, dass sie der 59-Jährigen ihre Stimme gegeben haben. Die Nein-Stimmen kommen also von CDU, SPD oder den vier fraktionslosen Ratsvertretern (allesamt ehemalige CDU-Leute). CDU-Fraktionsvorsitzender Erich Weisser hat nach der Ratssitzung deutlich gesagt: „Mindestens sechs CDU-Leute haben für Frau Kaltenbach gestimmt.“ Was bedeutet: Selbst wenn alle vier Fraktionslosen sie abgelehnt haben sollten, müssen fünf SPD-Vertreter „Nein“ angekreuzt haben. Hätten sich also damit gegen die Genossin Rosemarie Kaltenbach gestellt.