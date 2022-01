Spendenaktion des DRK-Kreisverbands und der Hochschule Rhein-Waal : Hilfe für Ghana im Kampf gegen Corona

In der DRK-Zentrale am Melkweg wird für den Hilfstransport nach Afrika gepackt (v.l.): Sascha van Beek, Jan Höpfner (beide DRK), Leen Nijim, Zate Bright Kwasi, Logosu Genius Seryo, Awudza Mark sowie von der Hochschule William Megill und Professor Karsten Nebe. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Kreis Wesel Große Spendenaktion des DRK-Kreisverbands Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal. Medizionisches Material und ein „FabLab“ gehen von Rheinberg aus auf die Reise.

Als die Pandemie unser Land im März 2020 mit voller Wucht traf, standen Mediziner vor dem Problem, dass die zur Behandlung infizierter Menschen nötigen Vollvisier-Schutzmasken sehr schnell knapp wurden. „Einige unserer Mitarbeiter haben vielversprechende Versuche an 3D-Druckern gestartet. Wir haben uns dann an die Fachleute der Hochschule Rhein-Waal (Kamp-Lintfort, Kleve) und dem Berufskolleg für Technik in Moers gewandt, um eine Produktion in großen Stückzahlen zu ermöglichen“ erinnert sich Sascha van Beek, Regionalleiter Medizincontrolling am St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort.

„Es war uns von Beginn an wichtig, Visiere zu fertigen, die getestet, nutzbar und vor allem gebrauchstauglich sind“, ergänzt Karsten Nebe, Professor für Usability Engineering und Direktor des Fab-Labs, einer Werkstatt für moderne Produktionsverfahren am Hochschulstandort Kamp-Lintfort. Mit modernen Laserschneidern konnte die Produktionszeit eines „Face Shields“ schließlich auf rund 15 Minuten minimiert werden und eine Massenproduktion beginnen. Dabei spielte es den findigen Entwicklern in die Karten, dass auf eine aufwändige Zulassungsprozedur verzichtet werden konnte, da es sich um persönliche Schutzausrüstung handelt.

Inzwischen ist der Bedarf in Deutschland längst gedeckt. Es sind sogar rund 8000 Visiere übrig. Die wurden, in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Niederrhein, zusammen mit 150.000 FFP2-Schutzmasken in einen Überseecontainer verfrachtet und auf die Reise nach Ghana geschickt, wo sie dringend benötigt werden. Gleichzeitig bekommen die Menschen in Ghana eine komplette Fab-Lab-Produktionsstätte sowie das Know-how zur Herstellung weiterer Masken kostenlos dazu: unter anderem 3D-Drucker, Laserschneider, Fräse.

„Diese Labore lassen sich überall problemlos nachbauen, die Druckdaten stellen wir im Internet zur Verfügung“, erzählt Karsten Nebe. Für William Megill, Professor für Bionik in Kleve, ist Hilfe zur Selbsthilfe der einzig logische Schritt, um global aus der Pandemie zu kommen: „Wie liefern nicht nur den Fisch, sondern auch die Angel. Auf diese Weise kann sich jedes Land sehr schnell selber helfen. Wir hoffen, dass diese Idee um die Welt geht.“ Die Kooperation der Hochschule Rhein-Waal mit Ghana läuft über den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Im März fährt eine Delegation nach Afrika, um die Kollegen zu schulen.

Inzwischen sind weltweit 1700 dieser „Fab-Labs“ im Einsatz. Den Aufbau vor Ort übernehmen Studenten aus Ghana, die an der Klever Hochschule an der Entwicklung beteiligt waren. Einer von ihnen ist Zate Bright aus Ho, einer Stadt in Ghana, in der für 150.000 Einwohner ein Rettungswagen und zehn Intensivbetten zur Verfügung stehen. Bright sagt: „Die Lage in unserem Land wird immer schwieriger. Mit der Spende bekommen wir ein Werkzeug, mit dem wir die Ausbreitung etwas aufhalten können. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“

