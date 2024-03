Theateraufführung in Rheinberg In die Zeit der Straßenfeger zurückgebeamt

Der Mönch mit der Klatsche mordet. Ihm gilt es, auf die Spur zu kommen. Was auf der Bühne dann zu erleben ist, gleicht einem wildem Ritt durch die Welt der Improvisation, blitzschnellen Rollenwechseln. Kostümwechsel und Dialoge sind rasant. Teilweise in mehreren Rollen beherrschen Keim und Schaffrath das Schauspiel im Schauspiel. Michaela Schaffrath mit Perücke, die in der Eile auch mal schief sitzt, oder mit Schultertuch als Elisabeth Flickenschildt. Der jeweilige Ort des Geschehens – Wohnzimmer im Schlos oder Londoner Kulisse mit Big Ben – wird per Beamer angezeigt. Effektvolle Einspieler wecken Erinnerungen an die alten Wallace-Filme. Das Zwei-Personen-Stück mit Nostalgie-Effekt begeisterte. Pluspunkte sammelten die Schauspieler vom Bonner Contra-Kreis, weil sie lokale Gags in Rheinberger Ortschaften ins Spiel nahmen. Ein schöner Theaterabend.