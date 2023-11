Volkstrauertag in Rheinberg Gedenken an die Toten der Kriege

Rheinberg · Am Sonntag ist Volkstrauertag. In Rheinberg gibt es Gedenkfeiern mit Ansprachen und Kranzniederlegungen in der Innenstadt und in sieben Ortsteilen.

16.11.2023 , 13:00 Uhr

Bürgermeister Dietmar Heyde wird am Sonntag am Tor der Toten in den Wallanlagen sprechen. Foto: Uwe Plien

Am Volkstrauertag sollen in Feierstunden der Vereine und Bruderschaften der Stadt Rheinberg zum Gedenken der Toten aller Kriege an den Totengedächtnisstätten Kränze niedergelegt werden. Im Einvernehmen mit dem Verband der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen und den Vereinen und Schützenbruderschaften lädt Bürgermeister Dietmar Heyde für Sonntag, 19. November, dazu ein, an den Feierstunden teilzunehmen und gemeinsam aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken: Rheinberg-Mitte Der Versammlungsort in der Innenstadt ist wie gewohnt der Große Markt, von dem ab 12 Uhr gemeinsam zum „Tor der Toten“ auf dem Paul-Feltes-Weg gezogen wird. Die Rede hält der Bürgermeister der Stadt Rheinberg, Herr Dietmar Heyde. Millingen In Millingen ist eine Gedenkfeier mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Saalhoffer Straße geplant. Treffpunkt für die Vereine ist der Sportplatz auf der Jahnstraße um 11 Uhr. Die Rede hält die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Rheinberg, Karin Winkel. Ossenberg In Ossenberg ist das Treffen und der Abmarsch an der Katholischen Kirche um 12.50 Uhr geplant. Die Rede am Ehrenmal hält Ortsvorsteherin Petra Hoster. Borth In Borth beginnen die Feierlichkeiten um 12 Uhr am Ehrenmal. Auch dort wird Ortsvorsteherin Petra Hoster die Rede halten. Orsoy In Orsoy lädt der Bürgerschützenverein Orsoy für 10.45 Uhr zum Orsoyer Hof ein. Der Zug wird dann über die Egerstraße zur Evangelischen Kirche führen, wo eine ökumenische Andacht gehalten wird. Anschließend geht es weiter zum Ehrenmal. Die Rede hält dort der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rheinberg, Erich Weisser. Budberg In Budberg lädt der Bürgerschützenverein Budberg zur Totengedenkfeier für 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof Budberg ein. Die Rede hält Ortsvorsteherin Martina Nürenberg. Eversael In Eversael lädt der Bürgerschützenverein zum Treffen an der Bushaltestelle Grafschafter Straße um 10.45 Uhr und zum anschließenden Trauerzug zum Ehrenmal ein. Die Rede hält der Vorsitzende des Bürgerschützenvereins Eversael, Alexander Knust. Wallach In Wallach lädt der Bürgerschützenverein Wilhelm Tell Wallach für 11 Uhr zur Totengedenkfeier ein. Treffpunkt für die Vereine ist an der Alten Schule um 10.45 Uhr. Die Rede hält der Vorsitzende des Vereins, Frederik Jänicke. Alle Programme sind unter www.rheinberg.de einzusehen. Bürgermeister Dietmar Heyde würde sich freuen, wenn viele Rheinberger gemeinsam bei den Gedenkfeiern der Toten gedenken würden.

