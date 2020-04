Volkshochschule online : Vor dem Bildschirm in Bewegung

Rheinberg Die Volkshochschule geht in der Corona-Krise mit bestimmten Inhalten online. Auch Pilates-Trainerin Ela Moustakas bietet ein Fitnessprogramm für zuhause an.

„Hallo Sportsfreunde, ich zeige Euch heute ein paar wichtige und kraftvolle Übungen, damit Ihr fit in die Woche starten könnt“, so begrüßt Pilates-Trainerin Ela Moustakas normalerweise die zwölf Teilnehmer ihres VHS-Kurses. In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders, denn selbstverständlich müssen auch die Volkshochschulen geschlossen bleiben. Kurse mussten unterbrochen oder gleich ganz abgesagt werden.

„Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, bestimmte Inhalte digital anzubieten und so für positive Nachrichten zu sorgen. Leider wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt“, erklärt VHS-Leiter Jens Korfkamp. Also wurde in der Geschäftsstelle im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße 9 in Rheinberg kurzerhand ein Büro leergeräumt und in ein Aufnahmestudio umgewandelt. Bei Kamera, Schnittcomputer und Beleuchtung konnte man sich aus dem hauseigenen Fundus bedienen, über das nötige Know-how verfügt André Bücker. „Das Filmen ist mein Hobby“, sagt der VHS-Verwaltungsleiter und fungiert an diesem Tag als Kameramann, Regisseur und Produzent in Personalunion.