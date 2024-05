Schützenfest des BSV Eversael 1728 Volker Blastik ist König in Eversael

Der BSV Eversael 1728 freut sich nun auf ein schönes Schützenfest. Gefeiert wird es Anfang Juni. Am Samstag, 1. Juni, ist um 16.30 Uhr der Empfang der geladenen Vereine am Festzelt an der Grafschafter Straße. Um 17 Uhr ist Antreten der Schützen, um das Königspaar abzuholen. Gegen 18 Uhr ist Kranzniederlegung, danach sind der Festumzug mit Parade und der Einzug ins Festzelt geplant. Um etwa 19.30 Uhr beginnt der Große Schützenball mit der Partyband Mainstreet. Am Sonntag, 2. Juni, und am Montag, 3. Juni, wird das Schützenfest fortgesetzt. Der BSV Eversael feiert es traditionell alle zwei Jahre.