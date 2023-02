Alarm in Rheinberg/Voerde Ruderboot mit fünf Leuten auf dem Rhein gekentert

Auf dem Rhein bei Rheinberg ist am Sonntagmittag ein mit fünf Personen besetztes Ruderboot aus unbekannter Ursache gekentert. Durch das beherzte Eingreifen eines Binnenschiffers verlief der Umfaller im kalten Wasser für alle Rudererer glimpflich. Nur einer aus dem Quintett, so sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg auf Anfrage, sei vorsorglich mit Verdacht auf Unterkühlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, habe der Schiffer kurz nach 12 Uhr in Höhe Rheinkilometer 808 das herrenlos flussabwärts treibende Boot entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Auch die DLRG wurde zum Einsatz gerufen. Als die Retter vor Ort eintrafen, hatte der Schiffer mit seinem Beboot alle fünf Ruderer aus dem Wasser geholt und sie anschließend den Rettungskräften übergeben. Der herbeigerufene Polizeihubschrauber konnte frühzeitig wieder abdrehen.