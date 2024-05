Stromtrasse am Niederrhein Erörterung zur Amprion-Rheinquerung zwischen Rheinberg und Voerde

Für die Planung des Erdkabelpiloten führt die Bezirksregierung Düsseldorf als Genehmigungsbehörde nun den Erörterungstermin durch. Die zweitägige Besprechung der Einwendungen und Stellungnahmen beginnt am Dienstag, 14. Mai, um 10 Uhr in der Eventhalle Wesel, Am Schornacker 17. Der Einlass in den Saal erfolgt an beiden Tagen jeweils ab 9 Uhr.