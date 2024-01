Neueröffnung in Rheinberg Zeit und Raum für Yoga, Bewegung und Ernährung

Vivian Nettelbeck aus Rheinberg macht sich mit einem Yogastudio selbstständig. Aus diesem Grund lädt die zertifizierte Yogalehrerin zu einem Tag der offenen Tür in ihren Räumen an der Hubert-Underberg-Allee 6 in Rheinberg (im Gebäude des Malerbetriebs Rust) ein. Am Samstag, 13. Januar, von 11 bis 17 Uhr, besteht Zeit zum Kennenlernen, es wird Fingerfood gereicht, bei einem Gewinnspiel kann man sein Glück versuchen und Vivian Nettelbeck freut sich, wenn sie mit Freunden, Kunden oder Menschen, die an ihrer Arbeit interessiert sind, anstoßen kann. Nettelbeck nutzt in dem Geschäftsgebäude zwei Räume – einen für Beratungsgespräche, einen für die eigentlichen Angebote. Sie ist vorerst Solistin, Mitarbeiter hat sie noch nicht.