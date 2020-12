Salzbergwerk in Rheinberg-Borth : Virtuelle Grubenfahrt durch das Borther Salzbergwerk

Im Video kann man sich anschauen, wie im Borther Werk Salz abgebaut wird. Foto: Sebastian Peters

Rheinberg Ein neues Video zeigt, wie im Salzbergwerk von K+S in Borth gearbeitet wird. Vom Schacht geht es in das Gewinnungsrevier mit seinen Großmaschinen, in die Werkstätten, die Leitwarte und andere wichtige Arbeitsbereiche der „Stadt unter der Erde“.

Durch die geplante Erweiterung der Abbaugebiete ist viel über das Borther Salzbergwerk von K+S berichtet worden. Dabei habe sich häufig gezeigt, dass vielen Anwohnern jegliche Vorstellung fehle, wie ein Bergwerk funktioniert und wie man sich die Welt unter Tage vorstellen muss, teilt das Unternehmen mit. Das habe immer wieder zu Fragen geführt, die zwar in der Theorie ausführlich beantwortet und erläutert werden konnten, aber vielfach doch an die Grenzen der Vorstellungskraft gestoßen seien. Die Ideallösung wäre gewesen, so das Betreiberunternehmen, allen Interessierten den Zugang zum Grubenbetrieb und eine Einfahrt in das Bergwerk zu ermöglichen. „Das wiederum sprengt die Möglichkeiten eines Produktionsbetriebes – von Pandemie-bedingten Beschränkungen ganz zu schweigen“, sagt K+S.

Bei der Suche nach einer Lösung sei die Idee entstanden, Besucher und Gäste zu einer virtuellen Grubenfahrt einzuladen. Dazu wurde mit Unterstützung der Unternehmenskommunikation ein Video produziert, das die Zuschauer mitnimmt in den Grubenbetrieb – vom Schacht in das Gewinnungsrevier mit seinen Großmaschinen, in die Werkstätten, die Leitwarte und andere wichtige Arbeitsbereiche der „Stadt unter der Erde“. Die Reise dauert statt einer Schicht nur wenige Minuten und zeigt auch etwas, das man sonst nie live sehen kann: ein Gewinnungssprengen. Einen zusätzlichen Vorteil habe die virtuelle Grubenfahrt obendrein: Man muss sich weder vorher umziehen noch nachher in der Kaue den Salzstaub abwaschen.