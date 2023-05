Schützenfest im Rheinberger Süden Vierbaumer Schützen ohne König

Das Schützenfest wird am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr mit der 4. Vierbaumer Mai-Gaudi im Festzelt auf der Festwiese an der Langackerstraße 81 am Kindergarten eröffnet. Der Krönungsball findet am Samstag, 13. Mai, nach dem Festumzug um 18.30 Uhr statt, gefolgt vom „Klompenball“ am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr im Festzelt. Am Montag, 15. Mai, findet das Fest schließlich seinen Ausklang mit dem traditionellen „Knoock begrawe“ im Wäldchen am Kuckuck.