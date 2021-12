Polizei bittet um Hinweise : Vier junge Männer berauben zwei Rheinberger am Annaberg

Rheinberg Am Rheinberger Annaberg sind am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zwei junge Männer aus Rheinberg ausgeraubt worden Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 18- und der 19-Jährige seien auf der Schützenstraße oder der Straße Grote Gert (das ist unklar) von einer sechsköpfigen Gruppe angehalten worden. Die beiden späteren Opfer gaben an, sich zuvor auf dem Schulhof der nahegelegenen Grundschule am Annaberg aufgehalten zu haben. Die Polizei traf die beiden Rheinberger an der Bahnhofstraße in Höhe des Dienstleistungsbetriebs an. Sie erzählten, dass sie den Schulhof bereits verlassen hatten, als aus einer Gruppe mit sechs Personen plötzlich vier auf die beiden zugegangen seien und die Herausgabe einer Halskette, einer Blutooth-Box und einer Jacke der Marke Wellensteyn forderten. Einer der Täter habe bei der Tat eine Pistole im Hosenbund mit sich geführt, so die Polizei. Ein zweiter Täter habe ein Rambo-Messer dabei gehabt. Die beiden Rheinberger händigten die Gegenstände aus. Die Täter sollen mit der Waffe, vermutlich eine Schreckschusspistole, einmal in die Luft geschossen haben. So werden die Tatverdächtigen beschrieben: Täter eins: 18 bis 22 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug ein rotes Base-Cap sowie eine OP-Maske. Täter zwei: etwa 1,90 Meter groß, trug ein schwarzes Base-Cap, helle Oberbekleidung und eine OP-Maske. Bei ihm handelt es sich um den Waffenträger. Täter drei: 18 bis 22 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine grau-schwarze Jacke mit vielen Schriftzügen, wobei die Schrift teilweise in Rot war, eine dunkle Hose, eine eckige Brille und eine OP-Maske. Täter 4: 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine dunkle, dicke Winterjacke und eine OP-Maske. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0, wenden.