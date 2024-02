Kirchliches Leben in Rheinberg Vier evangelische Kirchengemeinden vor der Fusion

Die vier gewählten Presbyterien bereiten sich auf die Fusion vor. „Sie gucken, dass jede Gemeinde ihre Angelegenheiten bis Ende 2025 geregelt hat und alle sauber rauskommen.“ Geklärt werden muss beispielsweise, was mit den Immobilien ist. Alle Kirchen sollen bleiben, weil sie baulich auch in einem akzeptablen Zustand sind. Augustin: „Das sind historische und ortsteilprägende Gebäude.“ Verkauft werden soll nach wie vor das Pastorat in Orsoy und der inzwischen städtische Kindergarten in Orsoy werde abgerissen, sobald der neue bei Edeka fertig ist. Am Bau eines neuen Orsoyer Hauses der Gemeinden mit St. Peter zusammen werde festgehalten. Zu klären sei noch, was mit den Gebäuden an der Rheinberger Kirche geschehe. Und unklar sei auch noch die Zukunft der Pfarrhäuser in Wallach und Budberg. Alles andere bleibe: Haus der Generationen am Annaberg, Gemeindehaus Budberg und Gemeindehaus in Wallach.