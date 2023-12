Schulen in Rheinberg Erstmals vier Eingangsklassen für die St.-Peter-Schule

Die katholische Volksschule St. Peter an der Schulstraße in Rheinberg gehörte schon immer zu den Schulen, die sich über eine ausreichende Zahl an Anmeldungen freuen konnte. Jetzt aber erlebt die von Michaela Joost geleitete Schule einen ungewöhnlich hohen Ausschlag nach oben. Zum nächsten Schuljahr 2024/2025 werden 85 i-Dötzchen an der St.-Peter-Schule begrüßt. Das bedeutet: Erstmals wird ein Jahrgang vierzügig laufen. Bisher war bei drei Jahrgängen Schluss.