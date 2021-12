Hilfsangebot in Rheinberg : Viele kommen ohne die Tafel nicht klar

Rheinberg Am Dienstag war der letzte Ausgabetag der Rheinberger Anlaufstelle in diesem Jahr. Es wurden wieder viele Extra-Spenden verteilt, unter anderem Spielzeug. Viele Kunden sind berufstätig, kommen aber mit dem Lohn nicht aus.

Zahlen Die Frauen der kfd St. Peter/St. Marien haben wieder viele weihnachtlich verpackte Schuhkartons für die Rheinberger Tafel gespendet. Im Pfarrheim St. Peter holte Tafel-Koordinatorin Tanja Braun 19 Pakete ab, in Budberg 47, davon waren 14 Schuhkartons von der Caritas-Konferenz Orsoy gespendet worden. Einige Mitglieder, die in diesem Jahr keine Schuhkartons packen konnten, spendeten insgesamt 100 Euro für die Tafel. Die kfd dankt allen Spendern von Herzen.

Geschenkaktion in Kleinenbroich : Wie Realschüler so viele Päckchen für die Tafel geschnürt haben

Am Dienstag war der letzte Ausgabetag im und am Pfarrheim St. Anna. Jetzt gönnen sich die Helfer eine Weihnachtspause und sind erst im neuen Jahr am 11. Januar wieder für ihre Kunden da. Das heißt: Ausnahmsweise gibt es an zwei Dienstagen hintereinander bei der Tafel keine Lebensmittel.