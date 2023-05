Dorf-Projekt in Rheinberg Viele Ideen für ein attraktives Budberg

Auch was schon toll ist, könne noch besser werden, sagte Klaus Lorenz und meinte damit „sein“ Dorf Budberg, in dem er seit Mitte der 70er-Jahre lebt. Und zwar gerne. Lorenz, der sich unter anderem im Bürgerhaus-Verein als ehrenamtlicher Kulturmacher engagiert, gehört jetzt wie auch Janine Segref und Peter Houcken zu den Initiatoren eines neuen Initiativkreises, der Budberg schöner, besser, effektiver und zukunftsfähig machen möchte. Zu einem ersten öffentlichen Informationsabend kamen jetzt mehr als 50 Frauen und Männer ins Bürgerhaus Budberg. Viele von ihnen signalisierten dort: Wir packen mit an!