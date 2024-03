Info-Veranstaltung in Orsoy Großes Interesse an Kirchen-Umbau

(up) Das Interesse an den Umbauplänen für die Orsoyer St.-Nikolaus-Kirche ist groß. Bei einer Info-Veranstaltung, zu der die Investoren eingeladen hatten, strömten den ganzen Nachmittag über Menschen in das ehemalige Gotteshaus. Architekt Axel Ettwig (links) erläuterte den interessierten Frauen und Männern anhand der ausgehängten Pläne gern, wie der Umbau vonstatten gehen soll. Entstehen werden zwölf Wohnungen in der Kirche und eine in der angebauten Sakristei. Der Info-Tag, bei dem es es fast nur positive Reaktionen gegeben habe, war gleichzeitig auch eine Kunstausstellung. Die Bilder von Ruth Starringer, Petra Maennersdoerfer und Ina Zilleckens fanden viel Anklang. Foto: Olaf Ostermann