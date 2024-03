Weiterführende Schulen in Rheinberg Viele Anmeldungen für Europaschule und Gymnasium

Das Gymnasium wird sechs Fünferklassen bilden, die Europaschule fünf oder sechs. Im jetzigen Jahrgang fünf sind 135 Jungen und Mädchen (am Gymnasium) beziehungsweise 125 (an der Europaschule). „Wir haben gute Gespräche mit Eltern und Kindern geführt“, so Martin Reichert, an dessen Schule die Anmeldephase im Februar lief. Auch für Marcus Padtberg waren die Anmeldetage erfolgreich: „Wir können sehr zufrieden sein.“