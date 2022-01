Rhinberkse Jonges : Viel Spaß bei der der ersten Jugend-Karnevalsdisco

Rheinberg Die erste Jugenddisco der Rhinberkse Jonges im St.-Anna-Pfarrheim verlief vielversprechend. Es kamen zwar nur etwa 50 Jugendliche ab zwölf Jahren, „aber die hatten jede Menge Spaß“, fasste Lars Kisters, Vizepräsident des Karnevalsvereins, zusammen.

DJ Markus Becker legte die richtige Musik auf und lockte zunächst viele Mädchen, dann aber auch immer mehr Jungen auf die Tanzfläche. Bei einer Verlosung gab es unter anderem Eintrittskarten für das Rheinberger Freibad und Kino-Gutscheine zu gewinnen. Die Jonges danken besonders der Pfarrgemeinde dafür, dass sie den Raum am Annaberg nutzen konnte. Für die Büttensitzungen am Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, in der Stadthalle, gibt es in der Sparkasse an der Bahnhofstraße noch Restkarten zum Preis von 17 Euro.