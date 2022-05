Rheinberger Kultursommer : Viel los am Spanischen Vallan

Rheinberg Die Rheinberger Kulturinitiative lädt zu Konzerten, Theater und Aktionen am Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark ein. Am Mittwoch, 1. Juni, geht es los.

Am Freitag, 3. Juni, gibt es ein Bierpong-Derby. Tischtennis mit Bierbechern – um dieses Spiel soll es sich in diesem Sommer nun an jedem Freitag drehen. Am Ende gibt es einen attraktiven Preis für den Gewinner oder die Gewinnerin. Das Startgeld liegt bei fünf Euro, anmelden kann man sich ab 19 Uhr, ab 20 Uhr wird gezockt.

Am Freitag, 10. Juni, können sich Interessierte ab 17 Uhr einstimmen. Am „Freaky Friday“ gibt es Cocktails und Techno-Beats aus der Anlage. Samstag (11. Juni) und Sonntag (12. Juni) ist dann richtig was los im Stadtpark. Alle, die was zu zeigen haben, sind zu einem Streetfestival eingeladen und können sich ohne große Vorgaben präsentieren. Jongleure, Graffiti-Künstler, Kulturvereine, Kunstschnitzer, Musiker, Theater-Improvisateure – es sollen bewusst keine Grenzen gesetzt werden. „Es ist genug Platz für alle da“, so Manu Bechert. „Wir wollen den Park maximal zum Leben bringen.“ Stände stehen kostenlos zur Verfügung. Einfach spontan kommen oder per E-Mail unter bechert@freischreiberin.org anmelden. Nachmittags spielen sieben Bands: ab 16 Uhr „NumaQaM“, ab 17 Uhr Rika Bender, ab 18 Uhr Death Love And Acid, ab 19 Uhr Henk, ab 20 Uhr „AdriNalin ft. Skipper“, ab 21 Uhr Brandstifter und ab 22 Uhr MC Smook. Höhepunkte am etwas ruhigeren Sonntag sind das Theaterstück „Tod des Empedokles“ von Tatot-Star Peter Trabner (14 Uhr), ein Auftritt der legendären Rheinberger Band Old H (11 Uhr) und für Kinder der Gaukler Gaudius (um 17 Uhr).