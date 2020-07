Stadtmarketing Rheinberg : Viel Interesse an Führungen zu den Alltagsmenschen

Viel Interesse an Führungen zu den Alltagsmenschen

Diese Figur lag am Hegerbecken im Rheinberger Stadtpark, ist aber leider zerstört worden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Edeltraud Hackstein, Christa Hoppe und Werner Kehrmann führen Besuchergruppen zu den „Alltagsmenschen“. Die lebensgroßen Betonfiguren der Bildhauerin Christel Lechner stehen an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.

Besondere Führungen zu den „Alltagsmenschen“ in Rheinberg, verbunden mit wissenswerten Informationen über die Stadtgeschichte, sind gefragt. Das Stadtmarketing, das auch die Ausstellung mit den lebensgroßen Betonfiguren auf die Beine gestellt hat, organisiert sie – anders als die normalen Stadtführungen – in Eigenregie. Die nächsten Führungen sind am Freitag, 24. Juli, 17 Uhr, Samstag, 8. August, 17 Uhr, Sonntag, 9. August, 15 Uhr, Dienstag, 6. Oktober, 15 Uhr, und Dienstag, 13. Oktober, 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils auf dem Großen Markt, die Rundgänge dauern etwa 90 Minuten und kosten fünf Euro pro Teilnehmer (Kinder frei). Das Geld ist bar nach der Führung zu bezahlen. Stadtführer sind Edeltraud Hackstein, Christa Hoppe und Werner Kehrmann. „Die Führungen werden sehr gut angenommen“, sagt Edeltraud Hackstein. „Zusätzlich haben wir auch individuelle Führungen.“