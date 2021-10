Leseabende der VHS mit Siegfried Zilske in Rheinberg : Vorträge über Literatur im Exil

Rheinberg Siegried Zilske setzt VHS-Reihe im Rheinberger Stadthaus an fünf Lese-Abenden fort. Der ehemalige Leiter des Kamp-Lintforter Gymnasiums befasst sich diesmal unter anderem mit Heinrich Heine, der Familie Mann und Vicki Baum.

Unter dem Titel „Denk ich an Deutschland“ - Deutsche Literatur im Exil (vor allem von 1933 bis 1945) beleuchtet Siegfried Zilske im Rahmen seiner traditionellen VHS-Vortragsreihe Leben und Wirken von Schriftstellern, die aus politischen Gründen aus Deutschland vertrieben wurden. Die gebührenfreie VHS-Vortragsreihe findet vom 4. November an (bis zum 2. Dezember) an fünf Abenden, jeweils donnerstags um 19.30 Uhr in Raum 136 des Stadthauses statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich; die Teilnehmer und Teilnehmerinnen – es gelten für alle die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln – sollten lediglich Neugier auf unterhaltsame und vielgestaltige Lesestücke mitbringen.