Literatur bei der VHS in Rheinberg Vier Leseabende, vier Romane

Zum achten Mal bietet Siegfried Zilske in diesem Herbst eine Lesereihe im Programm der Volkshochschule an. „Diesmal habe ich vier Romane der jüngsten Zeit ausgewählt, die nicht das übliche Schicksal kurzlebiger Bestseller verdient haben“, schreibt der Rheinberger. Deshalb stehen die VHS-Leseabende unter dem Motto „Mehr als (nur) Bestseller: Besondere Romane aus jüngster Zeit.“ Die vierteilige Reihe beginnt am Donnerstag, 9. November, und wird an den drei folgenden Donnerstagen jeweils um 18 Uhr im Stadthaus, Raum 136, fortgesetzt.