Erwachsenenbildung in Rheinberg : Fotografien, die den Schatten loben

Die Mitglieder des VHS-Fotokurses unter der Leitung von Wolfgang Fischöder (2.v.r.) haben auf unterschiedliche Weise den Schatten ins BiId gerückt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Fotoausstellung über das faszinierende Wechselspiel zwischen Licht und Schatten der VHS-Gruppe im Rheinberger Stadthaus ist im Rheinberger Stadthaus noch bis zum 25. November zu sehen.

Im Gespensterwald sehen die Buchen gespenstisch aus – fast so, als wären sie für einen Grusel-Comic gemalt worden. Aber in diesem Wald, der an der Steilküste bei Nienhagen in der Nähe der Ostseestadt Rostock liegt, sind alle Bäume real. Sie schimmern leicht rötlich, dadurch verbreiten sie eine gespenstische Atmosphäre. Besonders gruselig sieht der Gespensterwald in sommerlichen Abendstunden aus, wenn das Licht der untergehenden Sonne von der Meeresoberfläche reflektiert wird, um sich wie ein heller Schleier zwischen die Bäume zu legen und Schatten zu erzeugen. „Ich stand mit einem Stativ von 18 bis 23 Uhr im Wald, um das Restlicht mit der Kamera einzufangen“, erzählte Ekkehard Below, während er vor den Fotografien Geisterwald I, II und III steht.

Der 62 Jahre alte Sonsbecker, Mathematik- und Physiklehrer am Xantener Stiftsgymnasium, zählt zu den zehn Mitgliedern der VHS-Fotogruppe „Forum Fotografie“, deren Bilder seit Freitag im Rheinberger Stadthaus zu sehen sind. Die Fotokünstler hatten sich schon vor drei Jahren das Thema „Lob des Schattens“ ausgesucht. Doch sie konnten sich zuletzt nicht mehr wie sonst einmal im Monat in der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule treffen. So gaben sie ihrer Ausstellung nun den Titel „Lieblingsbilder“, um Fotografien zu zeigen, die sie zum Thema „Lob des Schattens“ geschossen haben.

„Das Thema geht auf das gleichnamige Buch von Tanizaki Junichiro aus dem Jahr 1932 zurück“, erläuterte Kursleiter Wolfgang Fischöder bei der Eröffnung. „Im Buch beschreibt er am Beispiel des Umganges mit Licht und Schatten den faszinierenden Entwurf einer japanischen Ästhetik.“ Die traditionelle Beleuchtung mit nur einer Lichtquelle, sei es Sonnenlicht, Kerze oder Lampe, spiele dabei eine entscheidende Rolle. „Die Schatten erfüllen den Raum und die Umgebung mit einer besonderen Atmosphäre, die durchaus positiv empfunden wird“, so Fischöder.

Die zehn Fotografierenden setzen sich in ihren Werken mit konkreten Schattenwürfen auseinander – wie Heide Bartsch mit denen von Gläsern und Vasen auf halbtransparenten Hintergründen oder Renate Zapf-Wiedemann mit Schatten, die vom Sonnenlicht durch Gardinen projiziert werden. Zum anderen halten sie die Atmosphäre fest, wie Ekkehard Below mit Bildern des Geisterwalds oder Ernst Heien mit Fotos von Kirchen und Kreuzgängen.

Dabei setzten die Fotografen ganz unterschiedliche Kameras ein, von Großbildkameras über Spiegelreflexkameras bis hin zu Smartphones. Sie präsentieren Schwarz-Weiß-Fotografien, die besonders viel Atmosphäre erzeugen, aber auch Farbfotografien. Sie setzten zum Teil auf analoge Technik, zum Teil auf digitale oder aber sie kombinierten beide Techniken, um so Tanizaki Junichiros Idee vom „Lob des Schattens“ bildlich ins Heute zu transferieren.

Die Ausstellung im Rheinberger Stadthaus ist bis zum 25. November von montags bis freitags zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Der nächste Kurs ist am Dienstag, 29. November. Die Teilnehmenden treffen sich um 19 Uhr in der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule in Sonsbeck,, um das nächste Thema festzulegen. Neueinsteiger sind willkommen. Infos zum Kurs B 210410 bei der VHS Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Kontaktaufnahme ist per E-Mail an Fotoforum-vhs@web.de möglich.

(got)