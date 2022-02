Sozialpolitik in Rheinberg : Stadt sucht Nähe zu Leuten vor Ort

Die Lebensverhältnisse in der Reichelssiedlung sind sicher völlig anders als die in den gewachsenen Ortschaften. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheinberg Plädoyer der Verwaltung für einen dezentralen Ansatz in der Sozialpolitik und bittet die Politik um Geduld bei der Analyse der unterschiedlichen Verhältnisse. Das Personal ist knapp.

Zeit und Personal – genau das fehle aktuell in der Sozialverwaltung an allen Ecken und Ende, berichtete die Beigeordnete Iris Itgenshorst: „Wir wollen die Sozialraumanalyse weiterentwickeln, müssen das aber mit wenig Personal tun.“ Es gebe allerdings bereits Kontakte zu Kirchengemeinden und Vereinen in Rheinberg – auch in den Ortsteilen. Itgenshorst bat um Geduld: „Das muss sich entwickeln.“