Thema im Rheinbeger Rat Verwaltung kommt auf den Prüfstand

Option 1 Im Vorschlag der Verwaltung ist eine Splittung in zwei Stufen vorgeschlagen, wobei die erste Stufe mit rund 100.000 Euro beziffert wurde und Folgendes umfassen soll: Im ersten Schritt sollen im Zuge einer Organisations- und Strukturanalyse in der Verwaltung tiefergehende Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation erfolgen. Die Möglichkeiten zum In- und Outsourcing von Aufgaben sollen ebenfalls eruiert, die freiwilligen Leistungen aufgeführt werden. Das alles soll in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden mit dem Ziel, eine moderne Verwaltung aufzubauen. Alle weiteren gewünschten Leistungen müssten zusätzlich beauftragt und Haushaltsmittel in entsprechender Höhe bereitgestellt werden. In einem zweiten Schritt könnten eine analytische Personalbemessung, die Optimierungen einzelner Prozesse (wie die Steigerung der Effizienz), Arbeitsplatzbeschreibungen und entsprechende Eingruppierung/Besoldung angepackt werden.