Rheinberg: Verschwundenes Katzen-Trio nach zehn Tagen wieder da

Die silbergraue Kater hat sich erst einmal in sein Körbchen verkrochen. Foto: rlv

Rheinberg Vor gut zehn Tagen sind drei Katzen von Monika Erfurth in Rheinberg spurlos verschwunden. Nun ist das Trio wohlbehalten wieder da. Wo sie gesteckt haben, bleibt im Dunkeln.

Es war in der Nacht zu Montag. Gegen 4.30 Uhr wird Erfurth wach. Lautes Miauen weckt sie auf. Als sie die Tür aufmacht, traut sie ihren Augen nicht. Die beiden Kater, der schwarze und der silbergraue sowie und die bunte Kätzing stehen vor ihrer Tür und verlangen nach Futter. „Sie machen einen guten Eindruck, sind weder ausgehungert noch dehydriert“, berichtet Erfurth. „Nur die Krallen sind ein wenig abgewetzt und die Pfoten schwarz vor Dreck.“

Drei Kater in Rheinberg verschwunden

Rheinberg : Drei Kater in Rheinberg verschwunden

Sie ist überwältigt. „Als die drei wieder heimgekommen sind, ,habe ich mit meiner Schwester geheult vor Glück’“, erzählt sie. Natürlich rätselt sie darüber, wo die Katzen waren. „Vielleicht hat sie jemand eingesperrt und ist erst einmal in Urlaub gefahren“, so eine Vermutung. Eine Antwort wird sie wohl nicht bekommen. Das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig.