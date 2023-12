Adventsmarkt in Rheinberg Verrückte Weihnachtsshow vor dem Spektakel-Adventsmarkt

Die Sängerin präsentiert in der Kirche an der Rheinstraße ihr Weihnachtsprogramm unter dem Titel „Crazy Christmas Show“ und fragt: „Same procedure as every year?“ – dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. Ja klar, lautet die Antwort, es kommt wieder alles so plötzlich. Susan Kent möchte Weihnachtstimmung mal anders präsentieren und empfiehlt: „Kommen Sie vorbei, gönnen Sie sich eine Auszeit vom Weihnachtstrubel. Ihre Gesangsshow ist gespickt mit Comedy-Elementen und Parodien. Dazu wurden klassische Weihnachtslieder ganz neu betextet. So wird aus „Unchain my heart“ „Ganz schön behaart“ und auf die Melodie von „Let it snow“ singt sie „Lass es schnei’n“ mit einem Text über einen Traummann, den sich Kent aus Schnee geformt hat, der dann aber vor lauter Liebe dahinschmilzt.