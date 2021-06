Im Raum Oberhausen : Vermisster Mann aus Rheinberg ist gefunden worden

Update Rheinberg Ein Mann aus Rheinberg hatte am Samstag seine Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Suche nach dem 43-Jährigen war zunächst erfolglos geblieben. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte die Polizei dann eine gute Nachricht.

Der vermisst gemeldete Mann aus Rheinberg sei am Sonntag wohlbehalten im Bereich Oberhausen angetroffen worden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der 43-Jährige hatte am Samstagnachmittag seine Wohnung in Rheinberg verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Suche mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach ihm verlief zunächst erfolglos – bis er etwa 23 Kilometer entfernt gefunden wurde.