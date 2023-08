Verkehrsführung in der Rheinberger City Busse fahren noch bis Weihnachten 2024 durch die Stadt

Wenn’s in der Rheinberger Politik um den ewig beabsichtigten Pfropfen für den Flaschenhals City-Achse zwischen Fisch- und Holzmarkt geht, ist Aufgeregtheit programmiert. So war’s denn auch am Dienstagabend im Mobiltätsausschuss. Da löste in empfindsamen Ohren allein die Vokabel „Sperrung“ schmerzhafte Reize aus und sorgte für hitzige Reaktionen. Weit mehr als das trübte die Nachricht aus dem Stadthaus die allgemeine Stimmung, dass die beschlossene Verbannung der Busse von der Nord-Süd-Achse auf die Wälle längst nicht so schnell umgesetzt werden kann, wie es sich viele offenbar gedacht haben. Der im Sommer politisch mit Mehrheit verabschiedete Wunsch wird sich vermutlich erst vor Weihnachten 2024 erfüllen lassen.