Polizei Rheinberg bittet um Hinweise : Verkehrsschilder umgeworfen und Schulen beschmiert

Dieses Schild wurde an der Dr. Aloys-Wittrup-Straße umgeworfen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In Rheinberg sind am langen Wochenende mehrere Verkehrsschilder umgeknickt worden, zudem gab es mehrere Farbschmierereien an der Europaschule und der Grundschule am Annaberg. Die Polizei ermittelt und hofft, die Täter ausfindig machen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht nach derzeit noch unbekannten Tätern, die in Rheinberg mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder umgeworfen haben und auch für Farbschmierereien verantwortlich sein sollen. Die Tat ereigneten sich nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag (Christi Himmelfahrt) und dem Wochenende an der Alpener Straße, der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße und an der Straße Grote Gert.

An der Alpener Straße, Ecke Annastraße beschädigten die Unbekannten mehrere Verkehrszeichen. An der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße verbogen sie einen Mast, an dem die Hinweisschilder „Musikschule“ und „Stadtverwaltung Bibliothek“ hingen.

An der Ecke Alpener Straße/Annastraße wurde dieses Straßenschild mitsamt des Mülleimers umgeworfen. Foto: Uwe Plien

An der Europaschule wurden die Schulfassade, zwei Abfalleimer, diverse Verkehrszeichen, eine Kletterwand und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge mit grüner, schwarzer und weißer Farbe beschmiert. An der Straße Grote Gert beschmierten sie die Rückwand, eine Tischtennisplatte und eine Holzwippe an der Grundschule am Annaberg ebenfalls mit weißer, grüner und schwarzer Farbe. Die Graffitis hätten nicht entziffert werden können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0.

(up)