Schülerbeförderung während Pandemie in Rheinberg : Verkehrsbetriebe sind über die Schülerzahlen informiert

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat als Schulträger die Schülerbeförderung unter Pandemie-Bedingungen organisiert. Rund 330 Schüler der Abschlussjahrgänge gehen ab Donnerstag wieder zum Unterricht.

Am Donnerstag startet der Unterricht der weiterführenden Schulen mit den zehnten Klassen der Europaschule zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Die 161 Schüler dieses Abschlussjahrganges werden im „Schichtdienst“ am Hauptstandort der Schule beschult. Ebenfalls ab Donnerstag können die Abiturienten der Europaschule und des Amplonius-Gymnasiums individuell terminierte Unterrichtsangebote nutzen. Die Europaschüler nutzen die Dependance am Pulverturm, die Amplonianer das Schulgebäude an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße.