Unsere Woche Miese Stimmung im Rheinberger Stadthaus

Die Stimmung ist schlecht im Stadthaus. Politik und Verwaltung ticken nicht mehr im gleichen Takt. Und das zeichnet sich schon länger ab. Wurden die Meinungsverschiedenheiten bisher nur hinter verschlossenen Türen ausgetragen, so brechen sie sich inzwischen auch in der Öffentlichkeit Bahn. Zu erleben war das mehrfach in der Ratssitzung am Dienstag. Mit CDU, SPD, FDP und Die Linke hielten gleich vier politische Lager nicht mehr länger mit ihrem Frust hinterm Berg. Die Botschaft, von SPD-Leader Philipp Richter vorgetragen, hatte eine klare Stoßrichtung und lautete sinngemäß: So geht Ihr nicht mehr länger mit uns um, liebe Leute im Stadthaus!