Debatte im Rheinberger Ausschuss Vereine sollen künftig für Leistungen des Dienstleistungsbetriebs zahlen

Wenn Schützenfest gefeiert wird wie in den vergangenen Tagen in Orsoy, sind Vorkehrungen zu treffen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Zufahrten beispielsweise müssen mit Baken abgesperrt werden. Wenn der Kulturverein MAP im Spätsommer sein Festival am Pulverturm durchführt, geht das nicht gut, ohne dass Bauzäune aufgestellt werden und der Rasen gemäht wird.